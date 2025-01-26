У пальті, якому понад 40 років: король Чарльз приїхав на недільну службу

Король Чарльз III прибув сьогодні на недільну службу до церкви Святої Діви Марії у Флітчемі, у Норфолку.
Монарх знову продемонстрував свою відданість принципам сталого розвитку, одягнувши пальто з перероблених матеріалів, яке знаходиться в його гардеробі понад 40 років. Це двобортне пальто, яке є невід'ємною частиною його гардеробу з кінця 1980-х років.
Це пальто було пошито кравцем Anderson & Sheppard і відрізняється малюнком у ялинку, великими кишенями та широкими гострими лацканами. Король Чарльз одягав це елегантне пальто незліченну кількість разів, зокрема на Різдво 2009 року та 1988 року, коли він був у Сандрінгемі зі своєю дружиною принцесою Діаною та сином принцом Гаррі.
Свій сьогоднішній образ король доповнив білою сорочкою, краваткою із совами, сірими штанями та рудими замшевими черевиками. На службу Чарльз приїхав сам без своєї дружини Камілли.
Читайте також:
- Король Чарльз і королева Камілла: який вигляд мало монарше подружжя в молодості, коли їхній роман тільки почався
- Камілла в улюбленому капелюсі, а Чарльз у пальті в ялинку: королівське подружжя заскочили фотографи в Шотландії
- В одному човні з королем: батько Меган Маркл зробив дивну заяву про Чарльза III