У пальті, якому понад 40 років: король Чарльз приїхав на недільну службу

Король Чарльз III прибув сьогодні на недільну службу до церкви Святої Діви Марії у Флітчемі, у Норфолку.

Монарх знову продемонстрував свою відданість принципам сталого розвитку, одягнувши пальто з перероблених матеріалів, яке знаходиться в його гардеробі понад 40 років. Це двобортне пальто, яке є невід'ємною частиною його гардеробу з кінця 1980-х років.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Це пальто було пошито кравцем Anderson & Sheppard і відрізняється малюнком у ялинку, великими кишенями та широкими гострими лацканами. Король Чарльз одягав це елегантне пальто незліченну кількість разів, зокрема на Різдво 2009 року та 1988 року, коли він був у Сандрінгемі зі своєю дружиною принцесою Діаною та сином принцом Гаррі.

Принц Чарльз і принцеса Діана в Сандрінгемі із сином Гаррі, 1988 рік / Фото: Getty Images

Свій сьогоднішній образ король доповнив білою сорочкою, краваткою із совами, сірими штанями та рудими замшевими черевиками. На службу Чарльз приїхав сам без своєї дружини Камілли.

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