У пальті з бантом та в перлинному чокері: принцеса Кейт повторила образ, з’явившись на прощанні з герцогинею Кентською

Принцеса Кейт та принц Вільям

Кетрін, герцогиня Кентська, була одружена з принцом Едуардом, герцогом Кентським, двоюрідним братом королеви Єлизавети II. Вона померла 4 вересня у віці 92 років у Кенсінгтонському палаці в оточенні своєї родини. Вона прийняла католицтво 1994 року, і її похорон відбудеться у Вестмінстерському соборі.

Це перший католицький похорон члена королівської сім’ї у сучасній історії Великої Британії. Її Королівська Високість буде похована у Королівській усипальниці у Фрогморі, у Віндзорі.

Принцеса Уельська приїхала на похорон у чорному пальті з бантом від Catherine Walker, капелюсі з вуаллю, перлинних сережках і з перлинним чокером на шиї, а в руках тримала сумку від Chanel і чорні рукавички. Взута принцеса була в лаконічні замшеві туфлі на високих підборах.

Принцеса Уельська Кейт і принц Вільям

У цьому пальті Кетрін відвідувала похорон принца Філіпа, герцога Единбурзького 2021 року.

Принц Вільям одягнений у чорний фрак, сірі штани, білу сорочку жилет та чорну краватку, а взутий у чорні туфлі зі шкіри.

Нагадаємо, похорон відвідає і король Чарльз III, а ось його дружина королева Камілла в останню хвилину відмовилася від заходу з поважної причини.