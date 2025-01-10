У пальті з білим коміром, прикрашеним принтом "поцілунок": Меланія Трамп з'явилася на похороні в образі від Valentino

Обраний президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп побували на державному похороні колишнього 39-го президента США Джиммі Картера, який помер у віці 100 років. Церемонія прощання відбулася у Вашингтонському національному соборі.

Меланія обрала для своєї появи елегантний образ. На ній було елегантне чорне двобортне пальто з вовни від бренду Valentino. Вона підперезалася чорним поясом. Вбрання А-силуету мало широкий білий комір із принтом скульптури з поцілунком 19-го століття. На ньому була зображена пара, яка обіймається і цілується, з трояндами і метеликами поряд.

Дональд Трамп і Меланія Трамп / Фото: Getty Images

Це пальто з колаборації Valentino з Undercover, яка вийшла восени 2019 року. Речі з колекції були прикрашені схожими принтами.

Вбрання пані Трамп доповнила чорними туфлями-човниками на високих шпильках. Вона зібрала волосся у низький пучок і зробила макіяж смокі-айс.

Дональд був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку і синю краватку. Взутий він був у чорні лофери.

Нагадаємо, Меланія Трамп постала на новорічній вечірці в елегантній сукні з розрізом і на шпильках.

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