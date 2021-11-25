У пальті з елегантним аксесуаром: новий аутфіт Олени Зеленської

Перша леді України відвідала запуск проєкту проти насильства.

Олена Зеленська взяла участь у запуску проєкту "Річ у тім", який відбувся в межах Всесвітньої акції "16 днів проти насильства".

Перша леді закликала всіх робити кроки проти насильства. Зокрема, не замовчувати подібні випадки. І не залишати постраждалих від насильства без підтримки.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

"Якщо знаєте про насильство поряд із вами – не мовчіть. Якщо ви жертва – не бійтеся звернутися по допомогу. Ви не самі! (Урядова гаряча лінія з допомоги постраждалим від домашнього насильства – 1547).

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

І, будь ласка, не виправдовуйте кривдників. Б’є та ображає – це не любов. Нарешті треба це усвідомити всьому суспільству. І тоді насильству не буде де сховатися", - зауважила дружина президента.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Реальні історії про насильство замість постраждалих розповіли відомі українці: актори, музиканти, телеведучі, спортсмени.

"За жертв говоритимуть відомі люди – актори, ведучі, музиканти, спортсмени. Вони озвучили 16 історій, взятих зі справжніх поліцейських протоколів. У фокусі кожної з них – річ, що стала знаряддям домашнього насильства або асоціюється з ним.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Про це страшно читати й слухати. Але мусимо. Бо насильство боїться розголосу. Читайте та дивіться реальні історії тут: https://richutim2021.rozirvykolo.org", - написала Олена.



На заході Олена з'явилася у чорному елегантному пальті з прихованими ґудзиками та з гарним чорно-білим аксесуаром під коміром. Образ вона доповнила чорними широкими штанями і чорним взуттям.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Волосся їй уклали в акуратну зачіску і зробили макіяж з акцентом на очах. У вухах були лаконічні сережки.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, раніше на прем’єру документального фільму про домашнє насильство - "Розірви коло" - Зеленська прийшла у картатому жакеті, чорній водолазці і карамельній спідниці міді. Вбрання Олена скомбінувала із кремовими чоботами на шпильках.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

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