У пальті з хутром і капелюсі-пігулці: елегантна принцеса Беатріс на різдвяній службі

Принцеса Беатріс Йоркська сьогодні також була присутня на королівській прогулянці в Сандрінгемі.

Разом із принцесою був і її чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці. Вони прямували до церкви святої Марії Магдалини на різдвяну службу. Панував на заході король Чарльз III і королева Камілла.

Британська королівська родина у Сандрінгемі / Фото: Getty Images

На принцесі було зелене пальто від Shrimps з хутряним коміром та манжетами та капелюх-пігулка з лаконічною квіткою та пером від Somerset Millinery.

Принцеса розпустила довге волосся, зробила легкий макіяж очей та усміхалася. Вони з чоловіком Едо, а також із сестрою принцесою Євгенією та її чоловіком Джеком йшли позаду короля Чарльза та Камілли, а також принца та принцеси Уельських.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Це перший публічний вихід членів королівської родини в Сандрінгемі від 2019 року і вперше вони зібралися тут після смерті королеви Єлизавети II у вересні 2022 року.

Британська королівська родина у Сандрінгемі / Фото: Getty Images

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