У пальті з хутром і з сумкою Louis Vuitton за 320 тисяч гривень: перша леді Нігерії в гостях у Макронів

Президент Нігерії Бола Тінубу і його дружина Ремі Тінубу з робочим візитом відвідали Париж.

Президентське подружжя Франції Еммануель і Бріжит Макрони влаштували державну вечерю в Єлисейському палаці з нагоди офіційного візиту до країни президента Нігерії Бола Тінубу і його дружини Ремі Тінубу.

Перша леді Нігерії з'явилася на заході в національному яскравому вбранні з флористичним мотивом і мереживними манжетами, в якому переважав фіолетовий колір. На голові вона зав'язала хустку такого самого відтінку і з таким принтом.

Бола і Ремі Тінубу, Еммануель Макрон / Фото: Getty Images

Свій образ Ремі доповнила чорним пальтом вільного крою з хутром на комірі й манжетах. У руці вона тримала стильну фіолетову сумочку Capucines Mini від Louis Vuitton – вартість схожої на офіційному сайті бренду становить 7 700 доларів (320 тисяч гривень).

Бола Тінубу був одягнений у чорне пальто, чорне вбрання, чорно-білий головний убір, які доповнив чорними мокасинами з крокодилячим принтом.

Нагадаємо, під час церемонії привітання Ремі Тінубу постала в темно-коричневій шубі й чорному вбранні, яке складалося з вкороченого жакета та спідниці міді, що була прикрашена золотою флористичною вишивкою.

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