У пальті з хутряним коміром і в обідку: Зару Тіндалл заскочили на іподромі

Зара Тіндалл одягнена у тепле пальто з хутряним коміром прибула на відкриття престижної церемонії вручення нагород RoR Awards на іподромі у Челтнемі. Зара стала ведучою щорічною церемонії вручення премії RoR Awards.

Свій образ місіс Тіндалл доповнила обідком на голові та золотими сережками-кільцями, зробила легкий макіяж на обличчі та волосся зібрала у низький пучок.

На заході, що проводиться у День фестивальних випробувань, будуть вручені дві престижні нагороди: премія "Кінь року" від Жокейського клубу та премія Пітера О'Саллівана за внесок у розвиток спільноти. Також будуть відзначені переможці RoR Elite Series у шести дисциплінах кінного спорту.

На сайті RoR йдеться: "Ми раді повідомити, що покровителька RoR Зара Тіндал відкриє церемонію вручення премії RoR Awards 2025".

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

"Цей престижний захід стане незабутнім святом, оскільки ми відзначаємо нашу 25-ту річницю, вшановуючи досягнення колишніх скакових коней та людей, які їх підтримують".

Нагадаємо, Зара Тіндалл – досвідчена наїзниця і досі бере участь у різних змаганнях верхи на коні.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

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