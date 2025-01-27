У пальті з хутряним коміром і в обідку: Зару Тіндалл заскочили на іподромі

Доньку принцеси Анни сфотографували на іподромі Челтнема.
Зара Тіндалл одягнена у тепле пальто з хутряним коміром прибула на відкриття престижної церемонії вручення нагород RoR Awards на іподромі у Челтнемі. Зара стала ведучою щорічною церемонії вручення премії RoR Awards.
Свій образ місіс Тіндалл доповнила обідком на голові та золотими сережками-кільцями, зробила легкий макіяж на обличчі та волосся зібрала у низький пучок.
На заході, що проводиться у День фестивальних випробувань, будуть вручені дві престижні нагороди: премія "Кінь року" від Жокейського клубу та премія Пітера О'Саллівана за внесок у розвиток спільноти. Також будуть відзначені переможці RoR Elite Series у шести дисциплінах кінного спорту.
На сайті RoR йдеться: "Ми раді повідомити, що покровителька RoR Зара Тіндал відкриє церемонію вручення премії RoR Awards 2025".
"Цей престижний захід стане незабутнім святом, оскільки ми відзначаємо нашу 25-ту річницю, вшановуючи досягнення колишніх скакових коней та людей, які їх підтримують".
Нагадаємо, Зара Тіндалл – досвідчена наїзниця і досі бере участь у різних змаганнях верхи на коні.
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