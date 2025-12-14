ТСН у соціальних мережах

106
1 хв

У пальті з кейпом та капелюсі-пігулці: Зара Тіндалл відвідала святковий захід на іподромі

Дочка принцеси Анни навіть у різдвяний період не втрачає можливості відвідати свій улюблений захід.

Ольга Кузьменко
Зара Тіндалл

Зара Тіндалл / © Getty Images

Зара Тіндалл відвідала різдвяну зустріч на іподромі в Челтнемі, де традиційно проходить безліч різних кінних змагань.

44-річна Зара приїхала на захід у темно-синьому пальті з кейпом, під яким була сіра чи то сукня, чи то кофта і взула високі замшеві чоботи на підборах. Її образ також завершував капелюх-пігулка баклажанового кольору, сонцезахисні окуляри, сережки-кільця у вухах, шкіряні рукавички та пояс, що підкреслює талію. А неподалік Зари на землі стояла лакована сумка зі шкіри крокодила.

Зара Тіндалл / © Getty Images

Зара Тіндалл / © Getty Images

А нещодавно, нагадаємо, ми показували, як Зара Тіндалл відвідувала коктейльну вечірку в Лондоні.

