У пальті з квітами та в прикрасах Сartier: шанувальники у захваті від нового образу Меган Маркл

Меган Маркл і принц Гаррі відвідали артзахід у Лос-Анджелесі незабаром після того, як герцогиня Сассекська. представила свій новий бренд.

Подружжя було присутнє на відкритті нової художньої виставки в центрі Лос-Анджелеса. Користувач TikTok @harry.nd.meghan поділився відео із заходу.

Герцогиня Сассекська приїхала того дня у пальті-накидці з квітковою вишивкою Carolina Herrera, вартістю 3793 долари, у штанах та взута у класичні балетки. Також свій образ Меган доповнила годинником Сartier та браслетом Love від цього ж бренду, а також одягла тенісний браслет Ariel Gordon Jewelry.

Шанувальники розхвалили у соцмережах цей образ герцогині Сассекської на виставці "Колекція афроамериканського мистецтва та історії Кінсі".

Нещодавно, нагадаємо, Меган Маркл повернулася до Instagram і опублікувала перший пост. Герцогиня розповіла, що під своїм новим брендом планує продавати різноманітні товари для дому, кулінарні книжки та навіть їжу.

Раніше ми розповідали, що принц Гаррі знову планує приїхати до Великої Британії, але йому наполегливо не рекомендували турбувати принцесу Уельську, яка зараз зайнята лікуванням.

Принцеса Кейт, принц Вільям та принц Гаррі / Фото: Getty Images

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