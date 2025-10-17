ТСН у соціальних мережах

У пальті з квітами та красивим укладанням: королева Максима відвідала модний захід

Королева Максима офіційно відкрила 25-й Тиждень нідерландського дизайну в Ейндговені.

Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Перед відкриттям королева Максима відвідала виставку «Зближення умів — дизайн у 100 разів ефективніший за зміни» в музеї Ван Аббе.

Цього дня на Її Величності був аутфіт від Claes Iversen з кутюрної колекції 2022 року, що складався з комбінезону та довгого контрастного пальта з великим квітковим принтом, доповнений туфлями Gianvito Rossi світлого відтінку з замші, клатчем до тону та квітковими сережками Van Cleef & Arpels.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Максима мала бездоганний вигляд, її волосся було укладене в об’ємну зачіску, на обличчі виблискувала усмішка і макіяжем вона підкреслила очі.

Днями Її Величність також офіційно відкрила нову глобальну штаб-квартиру Royal Philips в Амстердамі. Тоді вона обрала для виходу в світ зелену сукню міді від улюбленого бренду Natan Couture і взула туфлі зі шкіри від Gianvito Rossi на підборах, підібрані до тону її капелюха.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

