У пальті з квітами та красивим укладанням: королева Максима відвідала модний захід

Королева Максима / © Getty Images

Перед відкриттям королева Максима відвідала виставку «Зближення умів — дизайн у 100 разів ефективніший за зміни» в музеї Ван Аббе.

Цього дня на Її Величності був аутфіт від Claes Iversen з кутюрної колекції 2022 року, що складався з комбінезону та довгого контрастного пальта з великим квітковим принтом, доповнений туфлями Gianvito Rossi світлого відтінку з замші, клатчем до тону та квітковими сережками Van Cleef & Arpels.

Максима мала бездоганний вигляд, її волосся було укладене в об’ємну зачіску, на обличчі виблискувала усмішка і макіяжем вона підкреслила очі.

Днями Її Величність також офіційно відкрила нову глобальну штаб-квартиру Royal Philips в Амстердамі. Тоді вона обрала для виходу в світ зелену сукню міді від улюбленого бренду Natan Couture і взула туфлі зі шкіри від Gianvito Rossi на підборах, підібрані до тону її капелюха.

