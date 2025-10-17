- Дата публікації
У пальті з квітами та красивим укладанням: королева Максима відвідала модний захід
Королева Максима офіційно відкрила 25-й Тиждень нідерландського дизайну в Ейндговені.
Перед відкриттям королева Максима відвідала виставку «Зближення умів — дизайн у 100 разів ефективніший за зміни» в музеї Ван Аббе.
Цього дня на Її Величності був аутфіт від Claes Iversen з кутюрної колекції 2022 року, що складався з комбінезону та довгого контрастного пальта з великим квітковим принтом, доповнений туфлями Gianvito Rossi світлого відтінку з замші, клатчем до тону та квітковими сережками Van Cleef & Arpels.
Максима мала бездоганний вигляд, її волосся було укладене в об’ємну зачіску, на обличчі виблискувала усмішка і макіяжем вона підкреслила очі.
Днями Її Величність також офіційно відкрила нову глобальну штаб-квартиру Royal Philips в Амстердамі. Тоді вона обрала для виходу в світ зелену сукню міді від улюбленого бренду Natan Couture і взула туфлі зі шкіри від Gianvito Rossi на підборах, підібрані до тону її капелюха.