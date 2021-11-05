У пальті з принтом "собачий зуб" і з перловим намистом: стильний образ Гілларі Клінтон

У пальті з принтом "собачий зуб" і з перловим намистом: стильний образ Гілларі Клінтон

Колишня держсекретарка США і експерша леді Гілларі Клінтон вийшла у світ у вбранні з модним принтом.

Гілларі Клінтон учора, 4 листопада, взяла участь у публічній бесіді зі своєю помічницею Хумою Абедіною у Нью-Йорку.

Гілларі ретельно підготувала свій образ. Вона одягла стильне чорно-біле пальто із принтом "собачий зуб". Під верхнім одягом на ній був чорний топ та чорні широкі штани.

Гілларі Клінтон / Getty Images

Аутфіт експерша леді доповнила чорними ботильйонами. На шиї у неї було перлове намисто, у вухах – лаконічні сережки, а на руці металеві браслети. На обличчя Клінтон одягла чорну маску. Акуратне укладання з локонами завершило лук Гілларі.

Гілларі Клінтон / Getty Images

Нагадаємо, а на розважальне токшоу "Пізньої ночі з Сетом Маєрсом" Клінтон прийшла у шкіряному чорному жакеті, чорній блузці з романтичним квітковим принтом та золотими ґудзиками на манжетах, а також у чорних штанах зі стрілками.

Гілларі Клінтон та Луїза Пенні / Getty Images

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