У пальті з вишивкою та капелюсі з пір'ям: принцеса Анна відвідала з чоловіком садову вечірку

Принцеса Анна відвідала ще одну садову вечірку, що відбулася у Букінгемському палаці.

У супроводі свого чоловіка віце-адмірала сера Тіма Лоренса королівська принцеса відвідала щорічну вечірку в саду Асоціації "Не забуті" в Букінгемському палаці в Лондоні.

Це благодійна організація, що надає послуги розваг, дозвілля та відпочинку пораненим чи хворим, а також колишнім військовослужбовцям чоловікам та жінкам з обмеженими можливостями.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

74-річна принцеса мала чудовий вигляд в бежевій сукні прямого силуету, поверх якої одягла пальто з вишивкою, капелюх з пір'ям, рукавички і підібрала сумку до тону. На Анні також були світлі колготи та бежеві шкіряні туфлі на невисоких підборах.

Принцеса доповнила свій денний образ золотими сережками з перлинами та кольє з трьох ниток перлів, зробила свою фірмову зачіску, яку носить багато років і в макіяжі підкреслила губи яскравою помадою.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Декількома днями раніше, нагадаємо, садову вечірку відвідував король Чарльз і його дружина Камілла.

Король Чарльз і королева Камілла на садовій вечірці / Фото: Getty Images

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