У пальті з вишивкою та у капелюсі з квіткою: принцеса Анна на вечірці у саду

73-річна дочка королеви Єлизавети II представляла на вечірці короля Чарльза та вітала серед гостей, серед яких були члени Королівського національного інституту рятувальних шлюпок.

Її Високість одягнулася в блакитне пальто з ніжною квітковою вишивкою, доповнила ансамбль крислатим капелюхом відповідного кольору з бантом і квіткою, чорними туфлями на невисоких підборах, чорною сумкою та синіми рукавичками.

Анна зробила свою улюблену зачіску, підкреслила яскравою помадою губи, одягла перлинні сережки-висячки та перлинне кольє із двох ниток. У принцеси на грудях була пришпилена золота брошка у вигляді морського коника.

Тімоті Лоренс та принцеса Анна / Фото: Getty Images

Під час цієї садової вечірки Анна нагородила срібною медаллю за відвагу керманича Петча Гарві, героя-рятувальника, який боровся з ураганними умовами, щоб врятувати життя восьми людей, які застрягли на французькій яхті 2022 року.

Минулого разу на Garden Party королівська принцеса приїжджала у бежевій сукні прямого силуету, поверх якої одягла пальто з вишивкою, капелюх з пір'ям, рукавички і підібрала сумку до тону.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Раніше на заході у Букінгемському палаці були помічені також принц Вільям, сестри Йоркські та Зара Тіндалл.

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