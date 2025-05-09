У пальті чоловіка та сережках улюбленого бренду: королева Камілла з королем Чарльзом побувала на концерті

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

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Король Чарльз був одягнений у синій смугастий костюм, світлу сорочку та смугасту краватку, він носив медалі та шийний орден.

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

А королева Камілла вийшла в аутфіті від Anna Valentine та пальті з вишивкою, яке колись дарували її чоловіку Чарльзу, доповнивши лук брошкою Britannia із зображенням прапора Союзу, яка належала раніше покійній королеві Єлизаветі II. Королева зробила укладання та макіяж, а у неї у вухах були сережки-вісячки від Van Cleef & Arpels.

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Їхні Величності мали насичений тиждень святкувань Дня Перемоги, який розпочався в понеділок з параду.

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Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Король та королева разом з іншими високопоставленими членами королівської родини також спостерігали за повітряним парадом з балкону Букінгемського палацу, а потім влаштували у палаці вечірку для ветеранів.

Королева Камілла / © Associated Press

А у вівторок Камілла відвідала Тауер, щоб побачити експозицію майже з 30 000 керамічних маків з пам’ятної художньої інсталяції 2014 року «Обмиті кров’ю землі та червоні моря».

Королева Камілла / © Getty Images

Також вчора вранці король та королева відвідали службу подяки у Вестмінстерському абатстві у Лондоні.

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press