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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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270
Час на прочитання
1 хв

У пальті-жакеті і золотих прикрасах: перша леді Німеччині на прощанні з Папою Франциском

Ельке Бюденбендер у стриманому образі total black з’явилася на похороні Папи Римського.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Франк-Вальтер Штайнмаєр і Ельке Бюденбендер

Франк-Вальтер Штайнмаєр і Ельке Бюденбендер / © Associated Press

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр із дружиною Ельке Бюденбендер відвідали вчора, 26 квітня, похорон Папи Римського, який відбувся на площі Святого Петра у Ватикані.

/ © Associated Press

© Associated Press

Перша леді Німеччини постала там у чорному пальті-жакеті, чорній сукні-футлярі, капронових колготах і чорних замшевих туфлях на стійких підборах із ремінцями і металевими пряжками. У руці вона тримала чорну шкіряну сумку.

/ © Associated Press

© Associated Press

Бюденбендер доповнила аутфіт золотими прикрасами: сережками і ланцюжком із підвіскою.

/ © Associated Press

© Associated Press

Штайнмаєр був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і чорну краватку.

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