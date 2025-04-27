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У пальті-жакеті і золотих прикрасах: перша леді Німеччині на прощанні з Папою Франциском
Ельке Бюденбендер у стриманому образі total black з’явилася на похороні Папи Римського.
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр із дружиною Ельке Бюденбендер відвідали вчора, 26 квітня, похорон Папи Римського, який відбувся на площі Святого Петра у Ватикані.
Перша леді Німеччини постала там у чорному пальті-жакеті, чорній сукні-футлярі, капронових колготах і чорних замшевих туфлях на стійких підборах із ремінцями і металевими пряжками. У руці вона тримала чорну шкіряну сумку.
Бюденбендер доповнила аутфіт золотими прикрасами: сережками і ланцюжком із підвіскою.
Штайнмаєр був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і чорну краватку.