У пальті Zara та масивних сережках: королева Максима робила селфі зі школярами

Її Величність королеву Максиму тепло зустрічала публіка та діти, а вона із задоволенням робила з ними селфі та спілкувалася. Королева відвідала уроки фінансів у межах Тижня грошей. Тисячі класів початкової та середньої освіти, а також професійної освіти використовують навчальні пакети платформи Wijzer in geldzaken для навчання дітей та молоді фінансовим навичкам.

Тема цього року: "Як втілити у реальність свої фінансові мрії?" Крім вийти заміж за принца, є й інші розумні способи зробити це". А хто, як не дружина короля може розповісти про це? Тим більше, що Максима до заміжжя була успішною фінансисткою.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Максима прибула на зустріч у пальті коричневого кольору від Zara, підібрала до нього туфлі-човники та клатч Kandu, і одягла сережки Dublos. Також у неї був браслет на зап'ястя, розпущене волосся, макіяж на обличчі та червоний манікюр.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, який вигляд має улюблена сумка королеви Максими.

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