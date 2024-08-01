У панамі та кросівках: принцеса Анна на зустрічі з олімпійцями у Парижі

Принцеса Анна та її чоловік Тімоті Лоренс зустрілися зі збірною Великої Британії у Парижі, яка представляє країну на Олімпійських іграх.

Принцеса Анна є членом Міжнародного олімпійського комітету і перебуває на Іграх від першого дня. Вчора королівська особа поговорила зі спортсменами та персоналом, відвідавши місце, де вони проживають.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Цього дня принцеса Анна була одягнена у подовжену сорочку простого крою, сині штани зі стрілками, на голові у неї була панама з логотипом команди Британії на Іграх та взула Її Високість чорні кросівки.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, що принцеса Анна вручила нагороди на Олімпійських іграх 2024 року у Парижі спортсменам. Її чоловік Тімоті Лоренс супроводжує Анну на заході, оскільки нещодавно королівська особа отримала легкий струс мозку, коли каталася на коні у своєму маєтку Геткомб-парку та провела у лікарні п'ять днів.

Принцеса Анна і Тімоті Лоренс / Фото: Getty Images

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