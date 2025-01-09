У парадній формі: іспанська принцеса Леонор прибула на борт судна напередодні шестимісячного круїзу

8 січня спадкоємиця іспанського престолу — принцеса Леонор — зійшла на борт навчального судна Juan Sebastián de Elcano у порту Кадіса, щоб розпочати практичну морську підготовку в межах своєї військової освіти.

Навчальний круїз розпочнеться 11 січня 2025 року і завершиться у липні у Нью-Йорку. Вона зараз перебуває на другому роцы своєї трирічної військової підготовки.

Леонор провела минулий рік, навчаючись в іспанській армії, і після її річного перебування в іспанському флоті вона закінчить свій останній рік в іспанських Повітряних силах.

Принцеса прибула на корабель у парадній військовій формі та залишиться там до суботи. Потім вона відвідає церемонію, на якій також будуть її батьки – король Філіп та королева Летиція.

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Під час круїзу принцеса Леонор і її одногрупники відвідають шість іспанських міст і шість країн, зокрема: Бразилію, Чилі, Перу, Колумбію, Домініканську Республіку і США. Для Леонор це можливість поринути у морську дисципліну і водночас піти стопами попередніх поколінь її сім'ї, які також плавали на цьому історичному судні. Про те, що принцеса вирушить у шестимісячний круїз було повідомлено ще у грудні 2024 року.

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