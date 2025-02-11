У парці з хутром та високих чоботях: Меган Маркл у новому луку з'явилася на "Іграх"

Герцог та герцогиня Сассекські чудово проводять час на "Іграх нескорених", які 2025 року відбуваються у Канаді.
На цьому фото принца Гаррі та його дружину Меган зазнімковано з радниками племені Скуоміш у Центрі вождя племені Скуоміш Джо Матіаса у Ванкувері, який вони відвідали в один із днів Invictus Games.
Ми продовжуємо роздивлятися образи, в яких герцогиня Меган з'являлася на публіці. Цього дня Меган була одягнена в парку з хутром на капюшоні, вузьких чорних штанах та шкіряних високих чоботях. У неї було розпущене волосся, мінімальний макіяж на обличчі та сережки-цвяшки з діамантами у вухах. Принц Гаррі одягнув чорну коротку куртку та сині джинси.
Раніше ми показували, як герцог Сассекський жорстоко пожартував зі своєї дружини, коли зі сцени оголосив публіці, що Меган зараз співатиме перед натовпом, що зібрався. Здивувала й реакція герцогині.
Ігри Invictus продовжаться до 16 лютого, тому очікуємо побачити пару ще на багатьох спортивних змаганнях.
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