У парці з хутром та високих чоботях: Меган Маркл у новому луку з'явилася на "Іграх"

Герцог та герцогиня Сассекські чудово проводять час на "Іграх нескорених", які 2025 року відбуваються у Канаді.

На цьому фото принца Гаррі та його дружину Меган зазнімковано з радниками племені Скуоміш у Центрі вождя племені Скуоміш Джо Матіаса у Ванкувері, який вони відвідали в один із днів Invictus Games.

Ми продовжуємо роздивлятися образи, в яких герцогиня Меган з'являлася на публіці. Цього дня Меган була одягнена в парку з хутром на капюшоні, вузьких чорних штанах та шкіряних високих чоботях. У неї було розпущене волосся, мінімальний макіяж на обличчі та сережки-цвяшки з діамантами у вухах. Принц Гаррі одягнув чорну коротку куртку та сині джинси.

Меган та Гаррі / Фото: Getty Images

Раніше ми показували, як герцог Сассекський жорстоко пожартував зі своєї дружини, коли зі сцени оголосив публіці, що Меган зараз співатиме перед натовпом, що зібрався. Здивувала й реакція герцогині.

Ігри Invictus продовжаться до 16 лютого, тому очікуємо побачити пару ще на багатьох спортивних змаганнях.

Меган та Гаррі / Фото: Getty Images

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