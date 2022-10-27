У Парижі знімають сцену останніх хвилин життя принцеси Діани (фото)

9 листопада стримінговий сервіс Netflix презентує п'ятий сезон серіалу "Корона", але знімання гучного фільму, що розповідає про життя британської королівської родини, все ще тривають.

Папараці вдалося зробити кадри зі знімань однієї зі сцен. А саме, як знімальна команда працювала над сценою загибелі принцеси Діани, а точніше тим, як її автомобіль, в якому вона їхала в ніч проти 31 серпня з Доді Аль-Фаєдом у тунелі Альма, переслідували папараці.

Знімання серіалу "Корона" / Фото: Getty Images

Ця сцена, знімки якої ви бачите, була знята неподалік місця автокатастрофи, в якій загинула принцеса Діана 1997 року. Творці фільму говорили, що сама автокатастрофа не буде показана в серіалі.

Деббі Франк, яка була астрологинею Діани, стверджує, що п'ятий сезон серіалу "Корона" буде особливо важко дивитися принцам Вільяму та Гаррі, адже очевидно, що дітям принцеси жахливо бачити це знову.

Знімання серіалу "Корона" / Фото: Getty Images

"Я відчуваю, що смерть Діани та аварія стали найбільшим потрясінням для нашого покоління. Це вплинуло на національну психіку. Думаю, творці "Корони" вважають, що мають право показати реконструкцію сцен, що передували її смерті, і що це має драматичне значення. Але родичі думають інакше", - каже астрологиня, пише Mirror.

Знімання серіалу "Корона" / Фото: Getty Images

Не тільки вона згодна з думкою, що це жорстоко - нагадуватиме сім'ї про цю страшну трагедію. Інші друзі Діани говорять те саме, мовляв, відтворювати ці сцени останніх хвилин життя принцеси - неправильно.

Справжнє місце смерті принцеси Діани / Фото: Associated Press

Нагадаємо, також у п'ятому сезоні покажуть сумнозвісне інтерв'ю Діани з Мартіном Баширом 1995 року для BBC у програмі Panorama.

Принцеса Діана та Мартін Башир, інтерв'ю "Панорамі", 1995 рік / Фото: Getty Images

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