У пастельній сукні з розрізом на декольте: Сара Карбонеро з королевою Летицією з'явилася на церемонії

Сара Карбонеро раніше частіше була на слуху. Про неї багато хто знав, адже журналістка була одружена з відомим іспанським футболістом Ікером Касільясом.

Ще 2021 року стало відомо, що Сара та Ікер перебувають у процесі розлучення та вирішення опіки над їхніми двома синами.

Сара веде свій блог в Instagram і ділиться фото там, але у світському суспільстві з'являється рідко. Сьогодні вона приїхала на церемонію вручення нагород "ЮНІСЕФ Іспанія" до CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas у Мадриді.

На доріжку Карбонеро вийшла у сукні пастельного відтінку з глибоким вирізом на декольте та довгими рукавами з манжетами. Взута вона була у прозорі босоніжки на високих прозорих підборах. У Сари був червоний манікюр, а на пальцях виблискувало кілька різних каблучок із камінням. Вона розпустила своє довге густе волосся, зробила макіяж і одягла сережки-висячки. Знаменитість просто чудовий вигляд.

Сара Карбонеро / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на цій самій церемонії з'явилася іспанська королева Летиція. Вона продемонструвала рожевий лук у штанному костюмі від Hugo Boss.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Читайте також: