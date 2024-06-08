У пастельно-блакитному костюмі з цікавим поясом: Олена Зеленська відвідала виставку у Парижі

Перша леді України продемонструвала ще один красивий лук під час візиту до Франції.

Олена Зеленська у межах офіційного візиту з чоловіком-президентом Володимиром Зеленським до Франції відвідала виставку "Paris!" у мерії, на яку її запросила пані мер Парижа Анн Ідальго.

Анн Ідальго та Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді на власні очі побачила приклад реконструйованого кварталу з урбаністичними трансформаціями з метою забезпечення безбарʼєрності для всіх. Реконструкцію здійснили у межах підготовки до літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Париж планує прийняти 350 тисяч відвідувачів з інвалідністю, і для них місто створює дружній простір і можливості.

Отже, вони будуть і в українців – спортсменів, уболівальників, наших вимушених переселенців. А найкращий досвід інклюзивності обов’язково запозичимо для України", – зазначила Зеленська.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Там перша леді постала у стильному пастельно-блакитному костюмі і світлій блузці. На ній були штани-кльош і подовжений жакет із цікавим тканинним поясом із двома ґудзиками спереду.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Вбрання Олена скомбінувала з кремовими шкіряними туфлями. Акуратне укладання з боковим проділом, макіяж у ніжних відтінках і лаконічні сережки завершили аутфіт першої леді.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська на зустріч із Макронами у Єлисейському палаці одягла ексклюзивну білу вишиванку від україснького бренду і чорні штани-палацо.

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