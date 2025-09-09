- Дата публікації
У пастельно-м’ятному костюмі і з елегантною зачіскою: Олена Зеленська виступила на пресконференції
Перша леді одягла один зі своїх улюблених ділових костюмів.
Олена Зеленська взяла участь у пресконференції, на якій розповіла про п’ятий Саміт перших леді та джентльменів, що відбудеться у Києві. Перша леді назвала його тему, яка звучить так — «Освіта, що моделює світ».
«Він об’єднає тих, хто вірить у трансформаційну роль освіти: перших леді та джентльменів, нобелівських лауреатів, міністрів освіти, провідних науковців та інтелектуалів світу», — розповіла дружина президента.
На пресконференції Зеленська постала в одному зі своїх улюблених ділових костюмів. На ній було пастельно-м’ятне вбрання, яке складалося з широких штанів зі стрілками і жакета складного крою з ґудзиками в тон.
Аутфіт Олена доповнила елегантною зачіскою, зібраною ззаду, і макіяжем із акцентом на очах. Із аксесуарів перша леді обрала елегантні золоті сережки, брошку, яку прикріпила до жакета, і смарт-годинник Аррlе Watch.
Нагадаємо, Олена Зеленська у костюмі кольору молочного шоколаду відвідала Бучу.