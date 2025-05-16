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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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830
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1 хв

У пастельно-рожевій сукні та квітковому обідку: королева Максима сходила до музею

Королева Нідерландів прибула на відкриття музею міграції «Фенікс» на півострові Катендрехт у Роттердамі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

У межах заходу близько 100 митців зі всього світу обговорять тему міграції у своїх роботах у музеї. Королева Максима відвідала екскурсію та оглянула колекцію творів мистецтва. Вона також поспілкувалася з художниками.

Одягнена королева цього разу була в пастельно-рожеву сукню Natan Couture, у неї в волоссі був цікавий квітковий обідок від Berry Rutjes, у вухах сережки-краплі від Steltman Juwelier та кілька браслетів на зап’ястях. Її біляве волосся було розпущене і укладене гарними кучерями, а на обличчі був виразний макіяж.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Також королева завершила свій ніжний аутфіт клатчем прямокутної форми також від Natan Couture, а на її пальці виблискувала велика каблучка з каменем.

У Instagram нідерландської королівської родини опублікували відео з заходу.

Нагадаємо, днями королева відкрила Центр досліджень та діагностики ADORE в Амстердамі, де з’явилася в яскравому образі.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

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