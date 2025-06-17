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У пастельно-рожевій сукні та широкому капелюсі: герцогиня Софі на службі у Віндзорі
Герцогиня Единбурзька Софі відвідала вчора службу на честь ордена Підв’язки у Віндзорі.
60-річна невістка короля Чарльза була зазнімкована поруч із принцесою Уельської Кейт та принцесою Олександрою Кентською під час прибуття до каплиці Святого Георгія у Віндзорі.
Софі була одягнена в пастельно-рожеву сукню міді від Suzannah London з пишними рукавами та зав’язкою на талії. Взула вона молочно-білі туфлі-човники на підборах Emmy London і підібрала до образу крислатий пастельно-рожевий капелюх Jane Taylor London. Також Софі одягла перлинні сережки-висячки та кольє з перлиною на шию, волосся зібрала в лаконічну зачіску та зробила денний макіяж у ніжних відтінках.
Королівська особа тримала в руках клатч рожевого кольору, коли вона розмовляла з принцесою Кейт біля входу до каплиці.
Принцеса Уельська, нагадаємо, вперше від 2023 року відвідала службу ордена Підв’язки. Вона з’явилася на заході повністю повторивши свій образ, у якому виходила у світ минулого місяця.