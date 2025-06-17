У пастельно-рожевій сукні та широкому капелюсі: герцогиня Софі на службі у Віндзорі

Герцогиня Софі, принцеса Олександра та принцеса Кейт / © Getty Images

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60-річна невістка короля Чарльза була зазнімкована поруч із принцесою Уельської Кейт та принцесою Олександрою Кентською під час прибуття до каплиці Святого Георгія у Віндзорі.

Софі була одягнена в пастельно-рожеву сукню міді від Suzannah London з пишними рукавами та зав’язкою на талії. Взула вона молочно-білі туфлі-човники на підборах Emmy London і підібрала до образу крислатий пастельно-рожевий капелюх Jane Taylor London. Також Софі одягла перлинні сережки-висячки та кольє з перлиною на шию, волосся зібрала в лаконічну зачіску та зробила денний макіяж у ніжних відтінках.

Принцеса Олександра Кентська, герцогиня Софі, принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Королівська особа тримала в руках клатч рожевого кольору, коли вона розмовляла з принцесою Кейт біля входу до каплиці.

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Принцеса Уельська, нагадаємо, вперше від 2023 року відвідала службу ордена Підв’язки. Вона з’явилася на заході повністю повторивши свій образ, у якому виходила у світ минулого місяця.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press