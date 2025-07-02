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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
502
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1 хв

У пастельно-зеленому жакеті і спідниці з квітковим принтом: прем’єр-міністерка Таїланду виступила перед пресою

Петонгтарн Чинават у гарному жіночному аутфіті зустрілася з журналістами.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Петонгтарн Чинават

Петонгтарн Чинават / © Associated Press

Папараці зазнімкували прем’єр-міністерку Таїланду Петонгтарн Чинават, коли вона прибула до Будинку уряду на засідання кабінету міністрів у Бангкоку. Там вона виступила перед пресою і відповіла на їхні запитання.

Петонгтарн Чинават / © Associated Press

Петонгтарн Чинават / © Associated Press

Петонгтарн Чинават / © Associated Press

Петонгтарн Чинават / © Associated Press

Чинават мала гарний жіночний вигляд. На ній був подовжений двобортний жакет пастельно-зеленого кольору, кремова блузка і біла шовкова спідниця міді з синьо-зеленим квітковим принтом і зображенням рожевих бабок.

Петонгтарн Чинават / © Associated Press

Петонгтарн Чинават / © Associated Press

Аутфіт політикиня доповнила замшевими бежевими гостроносими туфлями. Петонгтарн зібрала волосся у низький хвіст, зробила макіяж із зеленим олівцем на повіках, вуха прикрасила лаконічними золотими сережками, а руки — каблучками.

Петонгтарн Чинават / © Associated Press

Петонгтарн Чинават / © Associated Press

Нагадаємо, раніше Петонгтарн Чинават прийшла на роботу в розкішному золотому кольє-чокері у вигляді цвяха від бренду Cartier вартість 4 мільйони гривень.

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