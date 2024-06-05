У пастельному костюмі та золоті: перша леді Джилл Байден відвідала суд у луку old money

Вона вибрала костюм елегантного фасону, який доповнила аксесуарами нейтрального відтінку.
Дружина президента США — перша леді Джілл Байден — помічена фотографами дорогою до суду, у місті Вілмінгтоні, штат Делавер. Вона прийшла підтримати свого пасинка – 54-річного Гантера Байдена – сина чоловіка від першого шлюбу.
У перший день слухань вона з'явилася в суді в яскравому образі волошкового кольору, а ось на другий день — у вівторок 4 червня — її помітили в пастельному костюмі, який складався зі спідниці-олівця нижче колін і елегантного приталеного жакету.
Цей образ вона доповнила нюдовими туфлями на підборах та невеликим клатчем. Також перша леді Америки одягла стильні сонцезахисні окуляри та безліч золотих прикрас.
Її образ був ідеально витриманий у стилістиці old money – у ньому не було нічого зайвого та кричучого, костюм ідеально сидів по фігурі.
Джилл познайомилася з Джо Байденом 1975 року, коли Гантеру було лише 5 років, тому, по суті, вона його виростила як рідну дитину. На суді жінка сиділа поруч із пасинком. Також там була помічена Ешлі Байден – спільна дочка пари.
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