У пастельному костюмі та золоті: перша леді Джилл Байден відвідала суд у луку old money

Дружина президента США — перша леді Джілл Байден — помічена фотографами дорогою до суду, у місті Вілмінгтоні, штат Делавер. Вона прийшла підтримати свого пасинка – 54-річного Гантера Байдена – сина чоловіка від першого шлюбу.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

У перший день слухань вона з'явилася в суді в яскравому образі волошкового кольору, а ось на другий день — у вівторок 4 червня — її помітили в пастельному костюмі, який складався зі спідниці-олівця нижче колін і елегантного приталеного жакету.

Цей образ вона доповнила нюдовими туфлями на підборах та невеликим клатчем. Також перша леді Америки одягла стильні сонцезахисні окуляри та безліч золотих прикрас.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Її образ був ідеально витриманий у стилістиці old money – у ньому не було нічого зайвого та кричучого, костюм ідеально сидів по фігурі.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл познайомилася з Джо Байденом 1975 року, коли Гантеру було лише 5 років, тому, по суті, вона його виростила як рідну дитину. На суді жінка сиділа поруч із пасинком. Також там була помічена Ешлі Байден – спільна дочка пари.

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