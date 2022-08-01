У патріотичних кольорах: українка у сукні від Оксани Караванської відвідала благодійний захід на острові Капрі

На острові Капрі відбувся щорічний благодійний захід LuisaViaRoma X UNICEF, який цьогоріч був присвячений збору коштів для дітей, які постраждали від війни Росії проти України.

Відвідала захід українка, засновниця "Оскара для блогерів" World Influencers and Bloggers Awards Марія Гражина Чаплін.

Марія Гражина Чаплін / Фото: Getty Images

Жінка постала у патріотичному образі – у жовтій сукні максі з блакитним бантом на плечі – від української дизайнерки Оксани Караванської. Аутфіт вона доповнила туфлями і клатчем зі стразами.

Галавечір відвідали й інші українці: дизайнер Руслан Багінський, моделі Аліна Байкова та Анна Андрес.

Були також світові зірки: Леонардо Ді Капріо, Джаред Лето, Джеймі Фокс, Ванесса Гадженс, Хабі Ламе, Софія Карсон та інші.

Цього вечора виступила з неймовірним шоу Дженніфер Лопес. На сцені співачка з'явилася у тілесному боді, розшитому кристалами від Roberto Cavalli, поверх якого була довга накидка в принт зебри з пір'ям.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

На заході презентували документальний мистецький проєкт про роботу з біженцями та прямий ефір з представниками UNICEF в Україні. З промовою в онлайн форматі виступив Володимир Кличко, який надав свої боксерські рукавиці як лот для аукціону – їх продали за 100 тисяч євро.

Завдяки аукціону зібрали 8 мільйонів євро для підтримки програм UNICEF, які спрямовані на захист та гарантування прав постраждалих українських дітей.

Нагадаємо, Марія Гражина Чаплін на червоній доріжці Каннського кінофестивалю у травні з'явилася у блакитно-жовтій обтислій сукні, яку створила спеціального для цього заходу українська дизайнерка Оксана Караванська.

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