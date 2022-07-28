У патріотичному худі: пес Патрон розповів про своїх предків

Пес Патрон потішив підписників своїм новим фото у стильному патріотичному худі. А вбрався пес недарма - адже сьогодні, 28 липня, святкують День української державності, з чим він усіх і привітав та розповів про своїх пращурів:

"Сьогодні День Української Державності. І це не просто нове свято, в честь якого вже наступного року дадуть вихідний. Це день з глибинним сенсом.



Мої пращури не з України. Але десятиліттями вони навчались чомусь новому, вдосконалювались. Вони принесли моєму генетичному коду те, чим ви зараз, надіюсь, тішитесь. Моя воля, мій запал, моє вміння навчатись (ну, і краса).



Те саме і з українським народом. Ваші пращури здобували свій характер, своє почуття волі, свій нестримний характер віками. Це про коріння і генетику, це про те, що передається з покоління в покоління. Саме тому ми так швидко об‘єднались проти ворога. Саме тому нас так складно поневолити. Саме тому ми перестали бути "колонією". Тому що дух предків. Тому що таке міцне коріння", - "написав" пес і призвав берегти пам'ять про своє коріння.

Нагадаємо, раніше Патрон показав знімки зі свого дня народження – йому виповнилося 3 роки.

Пес-сапер Патрон відгуляв свій 3 день народження

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