У переддень свята: норвезькі монархи поділилися сімейним знімком

У центрі фото знято короля Гаральда V, до нього приєдналася його дружина королева Соня, спадковий принц Гокон і його дружина кронпринцеса Метте-Маріт з двома дітьми – принцесою Інгрід Олександрою та принцом Сверре Магнусом.

Знімок було зроблено в Осло, сім'я зібралася, щоб відсвяткувати початок великоднього тижня.

Це вперше королівський палац Норвегії показав, який нині вигляд має король Гаральд V, якого зовсім нещодавно госпіталізували через проблеми з серцем під час відпустки в Малайзії.

На початку березня повідомлялося, що монарх повинен перенести операцію зі встановлення постійного кардіостимулятора. Наразі королівська родина не повідомила, чи провели королю вже цю операцію, чи вона відбудеться після великодніх канікул.

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