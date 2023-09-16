У переробленій сукні своєї матері: 11-річна принцеса Естель зачарувала зеленим вбранням від H&M

Юна принцеса мала просто дивовижний вигляд та продемонструвала свою ощадливість.

11-річна шведська принцеса Естель — дочка кронпринцеси Вікторії та кронпринца Даніеля — потрапила під приціл папараці дорогою до Дроттнінгхольмського театру.

Юна модниця була одягнена в особливу сукню від демократичного бренду H&M, яка раніше належала її матері. Для Естель, мабуть, сукню вкоротили та підігнали по фігурі.

Дівчинка доповнила образ балетками відтінку металік, гламурною сумкою зі стразами, а також набором прикрас, які можна помітити у її вухах, на шиї та на зап'ясті. Волосся принцеси було зібрано в хвіст і прикрашене стрічкою. За руку Естель вела свого молодшого брата принца Оскара.

Принцеса Естель та принц Оскар / Фото: Getty Images

Сукня була представлена H&M у колекції Conscious Collection. У цій сукні Вікторія з'являлася 2022 року в Нідерландах на званій вечері.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що раніше ману сукню також неодноразово одягали дочки акторки Анджеліни Джолі — Шайло, Захара та Вів'єн.

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