У переробленій сукні своєї матері: 11-річна принцеса Естель зачарувала зеленим вбранням від H&M

Юна принцеса мала просто дивовижний вигляд та продемонструвала свою ощадливість.
11-річна шведська принцеса Естель — дочка кронпринцеси Вікторії та кронпринца Даніеля — потрапила під приціл папараці дорогою до Дроттнінгхольмського театру.
Юна модниця була одягнена в особливу сукню від демократичного бренду H&M, яка раніше належала її матері. Для Естель, мабуть, сукню вкоротили та підігнали по фігурі.
Дівчинка доповнила образ балетками відтінку металік, гламурною сумкою зі стразами, а також набором прикрас, які можна помітити у її вухах, на шиї та на зап'ясті. Волосся принцеси було зібрано в хвіст і прикрашене стрічкою. За руку Естель вела свого молодшого брата принца Оскара.
Сукня була представлена H&M у колекції Conscious Collection. У цій сукні Вікторія з'являлася 2022 року в Нідерландах на званій вечері.
Нагадаємо, що раніше ману сукню також неодноразово одягали дочки акторки Анджеліни Джолі — Шайло, Захара та Вів'єн.
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