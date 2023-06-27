У перлах, блискучій сукні і накидці кольору вареного лосося: донька Джо Байдена на державній вечері

42-річна Ешлі Байден мала прекрасний вигляд на заході у Білому домі.

Донька президента США Джо Байдена і Джилл Байден – Ешлі Байден відвідала державну вечерю у Білому домі. Для такої події вона обрала розкішний вечірній аутфіт.

На Ешлі була блискуча сукня максі з паєтками, декольте і накидкою кольору вареного лосося. Аутфіт вона доповнила прикрасою з безліччю ниток перлів. Взута Байден була у молочні туфлі на високій платформі і підборах.

Ешлі Байден / Фото: Associated Press

Ешлі зробила укладання з локонами, макіяж із помадою шоколадного відтінку та завершила лук браслетом із перлиною і каблучками.

Нагадаємо, мама Ешлі – Джилл Байден – на державній вечері сяяла в елегантній смарагдовій сукні від Ralph Lauren із блискучими стразами і пікантним вирізом.

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