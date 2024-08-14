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У перлах і блакитній сукні з флористичною вишивкою: японська принцеса Цугуко на пам'ятному заході

У перлах і блакитній сукні з флористичною вишивкою: японська принцеса Цугуко на пам'ятному заході

У перлах і блакитній сукні з флористичною вишивкою: японська принцеса Цугуко на пам'ятному заході

Принцеса Цугуко / Фото: Getty Images

Японська принцеса обрал адля свого виходу ніжний образ.

Принцеса Цугуко вшанувала пам'ять жертв атомного бомбардування у Національному меморіальному залі миру в Нагасакі. Вона поклала букет квітів до меморіалу.

Там вона з'явилася у блакитній сукні з білою флористичною вишивкою, зверху якої одягла білий мереживний жакет із рукавами три чверті.

Принцеса Цугуко / © Getty Images
Принцеса Цугуко / Фото: Getty Images

Аутфіт Цугуко доповнила елегантним білим капелюхом, білими рукавичками, перлинними сережками-краплями, перлинним намистом, годинником і брошкою на лацкані.

Нагадаємо, японська принцеса Кіко у білій сукні і жакеті з цікавим принтом з'явилася на заході.

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