У перлах і блакитній сукні з флористичною вишивкою: японська принцеса Цугуко на пам'ятному заході

Японська принцеса обрал адля свого виходу ніжний образ.
Принцеса Цугуко вшанувала пам'ять жертв атомного бомбардування у Національному меморіальному залі миру в Нагасакі. Вона поклала букет квітів до меморіалу.
Там вона з'явилася у блакитній сукні з білою флористичною вишивкою, зверху якої одягла білий мереживний жакет із рукавами три чверті.
Аутфіт Цугуко доповнила елегантним білим капелюхом, білими рукавичками, перлинними сережками-краплями, перлинним намистом, годинником і брошкою на лацкані.
Нагадаємо, японська принцеса Кіко у білій сукні і жакеті з цікавим принтом з'явилася на заході.
Читайте також:
- У ніжно-блакитному костюмі і капелюсі з квітами: принцеса Кіко в елегантному образі з'явилася на заході
- Такою ми її ще не бачили: принцеса Како у штанному костюмі і червоних туфлях прийшла на захід
- У білосніжному вбранні і перлах: японська принцеса Айко в елегантному образі сходила на виставку