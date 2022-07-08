У перлах і червоній сукні з драпуванням: Тереза Мей в ефектному образі сходила на музичний фестиваль

Давно ми не бачили Мей на публіці. І навіть скучили за її яскравими виходами.

Колишня прем'єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей вже традиційно відвідала музичний фестиваль Генлі. Вона прийшла у компанії свого чоловіка Філіпа Мея.

Тереза Мей / Фото: Getty Images

Тереза, яка славиться своєю любов'ю до яскравих та екстравагантних луків, обрала для такої події ефектний аутфіт. На ній була червона обтисла сукня міді з драпуванням, яку вона скомбінувала з чорними замшевими туфлями з брошками із каміння. У руці Мей тримала червоний клатч і шарф з принтом.

Тереза Мей / Фото: Getty Images

Свій образ експрем'єр-міністерка доповнила елегантними перлинними сережками, багатошаровим перлинним намистом і широким браслетом. В макіяжі Тереза зробила акцент на червоній помаді.

Тереза Мей з чоловіком / Фото: Getty Images

Її чоловік був одягнений у чорний костюм, білу сорочку, чорний метелик і сонцезахисні окуляри у чорно-черепаховій оправі.

Давайте пригадаємо, як Мей розважалася на цьому фестивалі у 2019 році. Політикиня не стримувала емоцій: вона підспівувала і танцювала під пісні ABBA - Dancing Queen, Mamma Mia, Money, Money, Money та інші.

Нагадаємо, прем'єр-міністер Великої Британії Борис Джонсон оголосив, що йде у відставку. Він залишає свою посаду лідера консерваторів після низки відставок міністрів цього тижня. Він планує продовжувати свою роботу до осені 2022 року.

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