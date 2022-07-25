У перлах і сукні кольору айворі: японська принцеса Йоко сходила до храму

Донька покійного японського принца Томохіто (двоюрідного брата колишнього імператора Японії Акіхіто) — принцеса Йоко — відвідала храм Мейдзі напередодні 110-ї річниці смерті імператора Мейдзі в Токіо.

Принцеса Йоко / Фото: Getty Images

Вона обрала для цього ніжний аутфіт. На принцесі була сукня по фігурі довжини максі кольору айворі з коміром-стійкою.

Образ Йоко доповнила капелюхом такого самого кольору, білими туфлями, перлинними сережками-пусетами і перлинним намистом. У руках вона тримала білі рукавички і віяло з китицею.

Принцеса Йоко / Фото: Getty Images

На обличчі у принцеси була біла захисна маска. Очі Йоко підвела чорним олівцем.

Нагадаємо, нещодавно храм Мейдзі відвідала принцеса Како. Вона була у блакитній довгій сукні з квітковою вишивкою на поясі, молочному капелюсі і білих рукавичках.