У перлах і сукні кольору айворі: японська принцеса Йоко сходила до храму

Принцеса Японії вшанувати пам'ять імператора Мейдзі.
Донька покійного японського принца Томохіто (двоюрідного брата колишнього імператора Японії Акіхіто) — принцеса Йоко — відвідала храм Мейдзі напередодні 110-ї річниці смерті імператора Мейдзі в Токіо.
Вона обрала для цього ніжний аутфіт. На принцесі була сукня по фігурі довжини максі кольору айворі з коміром-стійкою.
Образ Йоко доповнила капелюхом такого самого кольору, білими туфлями, перлинними сережками-пусетами і перлинним намистом. У руках вона тримала білі рукавички і віяло з китицею.
На обличчі у принцеси була біла захисна маска. Очі Йоко підвела чорним олівцем.
Нагадаємо, нещодавно храм Мейдзі відвідала принцеса Како. Вона була у блакитній довгій сукні з квітковою вишивкою на поясі, молочному капелюсі і білих рукавичках.
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