У перлах і сукні кольору індиго: перша леді Німеччини на зустрічі з королевою Іспанії

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і його дружина Ельке Бюденбендер приймали у себе в гостях, у палаці Бельвю в Берліні, короля Іспанії Філіпа VI і його дружину королеву Летицію.

Ельке Бюденбендер і королева Летиція / Фото: Associated Press

Перша леді для такої події обрала сукню міді кольору індиго, яка добре сиділа на її фігурі.

Вбрання вона скомбінувала з чорними замшевими туфлями. Шию Ельке прикрасила перлинним намистом, а вуха – елегантними сережками.

Ельке Бюденбендер і королева Летиція / Фото: Associated Press

Королева Летиція теж обрала синє вбрання, тільки на тон світліше. На ній була сукня Carolina Herrera з пікантним вирізом в зоні декольте і з квітковими брошками з бісеру на плечах. У руці вона тримала замшеву сумку на короткій ручці. Лук королева завершила синіми туфлями і прикрасами від Bulgari.

Ельке Бюденбендер і королева Летиція / Фото: Associated Press

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