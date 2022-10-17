Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У перлах і сукні кольору індиго: перша леді Німеччини на зустрічі з королевою Іспанії

Дата публікації
Перегляди
1674
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У перлах і сукні кольору індиго: перша леді Німеччини на зустрічі з королевою Іспанії

Ельке Бюденбендер і королева Летиція / Фото: Associated Press

Ельке Бюденбендер приймала в гостях королеву Летицію.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і його дружина Ельке Бюденбендер приймали у себе в гостях, у палаці Бельвю в Берліні, короля Іспанії Філіпа VI і його дружину королеву Летицію.

Ельке Бюденбендер і королева Летиція / © Associated Press
Ельке Бюденбендер і королева Летиція / Фото: Associated Press

Перша леді для такої події обрала сукню міді кольору індиго, яка добре сиділа на її фігурі.

Вбрання вона скомбінувала з чорними замшевими туфлями. Шию Ельке прикрасила перлинним намистом, а вуха – елегантними сережками.

Ельке Бюденбендер і королева Летиція / © Associated Press
Ельке Бюденбендер і королева Летиція / Фото: Associated Press

Королева Летиція теж обрала синє вбрання, тільки на тон світліше. На ній була сукня Carolina Herrera з пікантним вирізом в зоні декольте і з квітковими брошками з бісеру на плечах. У руці вона тримала замшеву сумку на короткій ручці. Лук королева завершила синіми туфлями і прикрасами від Bulgari.

Ельке Бюденбендер і королева Летиція / © Associated Press
Ельке Бюденбендер і королева Летиція / Фото: Associated Press

Читайте також:

Повʼязані теми:

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1674
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація