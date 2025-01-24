У перлах і в елегантній сукні з квітковим принтом: імператриця Масако на заході в Токіо

Імператор Японії Нарухіто та його дружина – імператриця Масако – разом із іншими членами імператорської родини відвідали новорічні читання віршів у Токіо.

Масако продемонструвала там ніжний аутфіт. Вона обрала для такої події елегантну закриту сукню максі перлинного відтінку з квітковим принтом в тон. Аутфіт Її Величність доповнила білими рукавичками і віялом.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Getty Images

В імператриці була акуратна зачіска, макіяж із чорним олівцем на очах, масивні перлинні сережки у вухах, перлинне намисто з трьох ниток на шиї та вишукана перлинна брошка, прикріплена до вбрання.

Імператор традиційно був одягнений у чорний фрак, білу сорочку, чорний жилет, світло-сіру краватку та сірі штани у смужку. Взутий Нарухіто був у чорні туфлі.

Нагадаємо, імператриця Масако у сукні кольору індиго з'явилася на лекції.

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