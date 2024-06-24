У перламутровій сукні і з насиченим макіяжем очей: Джилл Байден виступила на заході у Білому домі

Джилл Байден виступила на заході з нагоди 12-ї річниці програми відкладених дій щодо прибуття дітей, який днями відбувся у східній кімнаті Білого дому.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді з'явилася там у гарному аутфіті. На ній була перламутрова лілово-пудрова сукня з коміром складного крою, тонкою лінією на талії, яка імітувала пояс, і рукавами три чверті з рюшами і бантиками.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

У Джилл було гарне укладання з локонами і насичений макіяж очей із димчатими тінями і чорним олівцем. Вуха вона прикрасила перлинними сережками, а руки – золотими і перлинними браслетами, золотим годинником, а також каблучками.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл Байден у білих джинсах і сорочці з бісером потрапила під приціл папараці в аеропорту.

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