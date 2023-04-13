У перламутровому костюмі з мереживом: імператриця Масако на урочистому заході у Токіо

Японська імператриця мала елегантний і ніжний вигляд на заході.

Імператор Японії Нарухіто та імператриця Масако взяли участь у церемонії вручення премії Японії, яка відбулася у Токіо.

Імператриця обрала для заходу елегантний образ. На ній був перламутровий костюм, який складався із сукні-футляра і приталеного жакета з білим мереживом на комірі і манжетах.

Імператриця Масако / Фото: Associated Press

Масако зробила акуратне укладання, макіяж із чорними стрілками, вуха прикрасила перлинними сережками, а на шиї було гарне широке намисто з перлів. У руках імператриця тримала білі рукавчики.

Імператор Нарухіто був одягнений у класичний чорний смокінг, білу сорочку і чорний метелик.

Нагадаємо, нещодавно імператорське подружжя зустрічали у себе в гостях короля Йорданії Абдаллу II і королеву Ранію.

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