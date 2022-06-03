У перламутровому вбранні і розкішних прикрасах: вишуканий образ принцеси Анни

Донька королеви Єлизавети II з'явилася на урочистій службі у Лондоні у гарному аутфіті.
Принцеса Анна разом із іншими членами королівської родини відвідала урочисту службу на честь платинового ювілею правління її матері - королеви Єлизавети II.
Принцеса мала чудовий вигляд. На ній була перламутрові сукня і пальто сіро-бірюзового відтінку та елегантний капелюх.
Аутфіт вона доповнила молочно-бежевими туфлями, рукавичками і клатчем.
Розкішні золотисто-перлові прикраси завершили вишуканий образ принцеси Анни.
Супроводжував Анну її чоловік Тімоті Лоренс, який був одягнений у чорний костюм-трійку, білу сорочку і краватку з принтом.
Нагадаємо, 96-річна королева Єлизавети II у бірюзовому пальті на важливому заході запалила маяк The Tree of Trees у вигляді величезного дерев за допомогою Глобуса Співдружності Націй.
Читайте також: