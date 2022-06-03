У перламутровому вбранні і розкішних прикрасах: вишуканий образ принцеси Анни

У перламутровому вбранні і розкішних прикрасах: вишуканий образ принцеси Анни

Донька королеви Єлизавети II з'явилася на урочистій службі у Лондоні у гарному аутфіті.

Принцеса Анна разом із іншими членами королівської родини відвідала урочисту службу на честь платинового ювілею правління її матері - королеви Єлизавети II.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

Принцеса мала чудовий вигляд. На ній була перламутрові сукня і пальто сіро-бірюзового відтінку та елегантний капелюх.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

Аутфіт вона доповнила молочно-бежевими туфлями, рукавичками і клатчем.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

Розкішні золотисто-перлові прикраси завершили вишуканий образ принцеси Анни.

Супроводжував Анну її чоловік Тімоті Лоренс, який був одягнений у чорний костюм-трійку, білу сорочку і краватку з принтом.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

Нагадаємо, 96-річна королева Єлизавети II у бірюзовому пальті на важливому заході запалила маяк The Tree of Trees у вигляді величезного дерев за допомогою Глобуса Співдружності Націй.

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