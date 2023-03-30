У перламутровому жакеті і спідниці максі: Ангела Меркель в елегантному образі прийшла на банкет

Колишня канцлерка Німеччини вперше за довгий час вийшла у світ.
Ангела Меркель відвідала державний банкет у президентському палаці Бельв'ю, який організували з нагоди офіційного візиту короля Чарльза III і його дружини – королеви-консорта Камілли.
Для такої події Меркель обрала елегантний образ. На ній була чорна спідниця максі і перламутровий жакет персикового відтінку з V-подібним вирізом і рюшами на манжетах.
Взула вона чорні туфлі на невисокій платформі. У руках ексканцлерка тримала бежевий клатч.
Як аксесуари Меркель використала годинник з чорним ланцюжком і помаранчеву підвіску на ланцюжку.
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