У перламутровому жакеті і спідниці максі: Ангела Меркель в елегантному образі прийшла на банкет

Колишня канцлерка Німеччини вперше за довгий час вийшла у світ.

Ангела Меркель відвідала державний банкет у президентському палаці Бельв'ю, який організували з нагоди офіційного візиту короля Чарльза III і його дружини – королеви-консорта Камілли.

Ангела Меркель / Фото: Associated Press

Ангела Меркель / Фото: Associated Press

Ангела Меркель / Фото: Associated Press

Для такої події Меркель обрала елегантний образ. На ній була чорна спідниця максі і перламутровий жакет персикового відтінку з V-подібним вирізом і рюшами на манжетах.

Ангела Меркель / Фото: Associated Press

Взула вона чорні туфлі на невисокій платформі. У руках ексканцлерка тримала бежевий клатч.

Ангела Меркель / Фото: Associated Press

Як аксесуари Меркель використала годинник з чорним ланцюжком і помаранчеву підвіску на ланцюжку.

Ангела Меркель / Фото: Associated Press

Читайте також: