У перлинній сукні, з прапором і в обіймах чоловіка: Юлія Тимошенко виклала домашнє фото

У перлинній сукні, з прапором і в обіймах чоловіка: Юлія Тимошенко виклала домашнє фото

Народна депутатка привітала українців з Днем єднання.

Юлія Тимошенко сьогодні, 16 лютого, у День єднання України опублікувала в Instagram домашню світлину з чоловіком.

Юлія Тимошенко з чоловіком / Instagram Юлії Тимошенко

На ній політикиня зазнімкована в обтислій перлинній сукні довжини міді з драпуванням спереду. Свій аутфіт вона доповнила улюбленою зачіскою – низьким хвостом із прикореневим об'ємом і випущеними спереду пасмами. Ніжний макіяж, оптичні окуляри у чорній оправі і французький манікюр завершили образ пані Тимошенко.

Юлія Тимошенко з чоловіком / Instagram Юлії Тимошенко

Поряд з Юлією Володимирівною стояв її чоловік, який її обіймав, одягнений у сіре поло та чорні джинси, і тримав український прапор.

"Ми з тобою одної крові - української!" – підписала фото нардепка.

Нагадаємо, вчора, 15 лютого, Тимошенко у стінах парламенту з'явилася у костюмі весняного відтінку – блакитного. Вбрання складалося із жакету зі срібними вставками по боках та срібними ґудзиками, а також зі спідниці-олівця. Костюм політикиня поєднала з чорною водолазкою.

Юлія Тимошенко/Скрін видео

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