У перлинному намисті і жакеті із золотими ґудзиками: Урсула фон дер Ляєн приїхала до Єлисейського палацу

Очільниця Єврокомісії з'явилася у Парижі в образі total black.
Фотографи зазнімкували президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, коли вона прибула до Єлисейського палацу після церемонії вшанування покійного французького політика і колишнього президента Європейської комісії Жака Делора, який помер 27 грудня у віці 98 років. Церемонія прощання відбулася у дворі готелю Інвалідів у Парижі.
Фон дер Ляєн була у всьому чорному. Вона одягла жакет із золотими ґудзиками і рукавами-ліхтариками, топ і штани-кльош зі шкіряним поясом. Вбрання політикиня поєднала із замшевими чоботами на підборах.
Урсула зробила укладання з прикореневим об'ємом, легкий макіяж, вуха прикрасила сережками-цвяшками, а шию – перлинним намистом.
На похороні вона була у чорному пальті і рукавичках.
Нагадаємо, на жалобній церемонії побували також президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон.
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