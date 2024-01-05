У перлинному намисті і жакеті із золотими ґудзиками: Урсула фон дер Ляєн приїхала до Єлисейського палацу

Фотографи зазнімкували президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, коли вона прибула до Єлисейського палацу після церемонії вшанування покійного французького політика і колишнього президента Європейської комісії Жака Делора, який помер 27 грудня у віці 98 років. Церемонія прощання відбулася у дворі готелю Інвалідів у Парижі.

Урсулу фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Фон дер Ляєн була у всьому чорному. Вона одягла жакет із золотими ґудзиками і рукавами-ліхтариками, топ і штани-кльош зі шкіряним поясом. Вбрання політикиня поєднала із замшевими чоботами на підборах.

Урсулу фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Урсула зробила укладання з прикореневим об'ємом, легкий макіяж, вуха прикрасила сережками-цвяшками, а шию – перлинним намистом.

Урсулу фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

На похороні вона була у чорному пальті і рукавичках.

Урсулу фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на жалобній церемонії побували також президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон.

Читайте також: