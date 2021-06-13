У перловій сукні і з яскравим аксесуаром: ефектний образ першої леді Південної Кореї

Кім Джонсук супроводжує чоловіка на саміті G7.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін зі своєю дружиною Кім Джонсук взяли участь у зустрічі лідерів "Великої сімки". Їх зустріли на пляжі готелю Carbis Bay прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і його дружина Керрі Джонсон.

Мун Чже Ін і Кім Джонсук / Associated Press

Пані Джонсук продемонструвала елегантний аутфіт у перловій сукні міді прямого силуету, який вона поєднала з туфлями в тон.

Борис і Керрі Джонсони, Мун Чже Ін і Кім Джонсук / Associated Press

Зверху на плечі Кім накинула синій шарф із різнобарвною облямівкою — цей яскравий акцент додав її образу ефектності.

Мун Чже Ін і Кім Джонсук / Associated Press

Перша леді зробила акуратне укладання, нафарбувала губи кораловою помадою, прикрасила вуха перловими сережками, а руки — браслетами і каблучками.

Мун Чже Ін віддав перевагу чорному класичному костюму, білій сорочці і блакитній краватці.

Мун Чже Ін і Кім Джонсук / Associated Press

Нагадаємо, в аеропорт Ньюквей, Велика Британія, Кім Джонсук прилетіла у чорному приталеному вбранні, яке складалося з блузки та спідниці міді з білою облямівкою. На талії була смужка, яка імітувала пояс, прикрашена брошкою з камінням. У вухах у першої леді були золоті сережки, а в макіяжі акцент був зроблений на червоній помаді.

Мун Чже Ін і Кім Джонсук / Associated Press

Мун Чже Ін і Кім Джонсук / Associated Press

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