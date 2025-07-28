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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
591
Час на прочитання
1 хв

У перлинному вбранні і на шпильках: прессекретарка Трампа у стильному аутфіті вийшла до журналістів

Керолайн Левітт у світлому костюмі мала стрункий і гарний вигляд.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Керолайн Левітт

Керолайн Левітт / © Associated Press

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні.

Керолайн Левітт / © Associated Press

Керолайн Левітт / © Associated Press

Вона постала перед журналістами у стильному аутфіті. На Керолайн був костюм перлинного кольору, який складався з приталеного жилета з коміром, великими ґудзиками в тон і тонким поясом на талії, а також короткої спідниці з невеликим розрізом.

Керолайн Левітт / © Associated Press

Керолайн Левітт / © Associated Press

Образ Левітт доповнила бежевими гостроносими туфлями на шпильках. У неї було укладання з м’якими локонами, макіяж із глянцевим блиском на губах і червоний манікюр.

Керолайн Левітт / © Associated Press

Керолайн Левітт / © Associated Press

Вуха прессекретарка прикрасила перлинними сережками-пусетами, а на руках були срібний годинник, браслет і каблучки з камінням.

Керолайн Левітт / © Associated Press

Керолайн Левітт / © Associated Press

Нагадаємо, Керолайн Левітт на інтерв’ю прийшла у твідовій мінісукні з короткими рукавами, срібними ґудзиками, джинсовим коміром і клапанами для кишень.

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Дата публікації
Кількість переглядів
591
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