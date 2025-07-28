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У перлинному вбранні і на шпильках: прессекретарка Трампа у стильному аутфіті вийшла до журналістів
Керолайн Левітт у світлому костюмі мала стрункий і гарний вигляд.
Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні.
Вона постала перед журналістами у стильному аутфіті. На Керолайн був костюм перлинного кольору, який складався з приталеного жилета з коміром, великими ґудзиками в тон і тонким поясом на талії, а також короткої спідниці з невеликим розрізом.
Образ Левітт доповнила бежевими гостроносими туфлями на шпильках. У неї було укладання з м’якими локонами, макіяж із глянцевим блиском на губах і червоний манікюр.
Вуха прессекретарка прикрасила перлинними сережками-пусетами, а на руках були срібний годинник, браслет і каблучки з камінням.
Нагадаємо, Керолайн Левітт на інтерв’ю прийшла у твідовій мінісукні з короткими рукавами, срібними ґудзиками, джинсовим коміром і клапанами для кишень.