У перлинному жакеті і сукні-футлярі: прем’єр-міністерка Японії на зустрічі з Трампом

Дональд Трамп і Санае Такаїті / © Associated Press

Президент Дональд Трамп із робочим візитом приїхав до Японії, де у палаці Акасака в Токіо зустрівся з новою прем’єр-міністеркою країни Санае Такаїті.

Премʼєрка зʼявилася там в елегантному жакеті перлинного кольору приталеного силуету з накладними кишенями й одним ґудзиком та в бежевій сукні-футлярі. Вбрання політикиня скомбінувала з чорними туфлями на підборах.

Аутфіт Санае доповнила стильним укладанням, ніжним макіяжем, перлинними сережками і намистом із перлами.

Трамп був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і свою улюблену червону краватку.