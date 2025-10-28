ТСН у соціальних мережах

Суспільство
196
1 хв

У перлинному жакеті і сукні-футлярі: прем’єр-міністерка Японії на зустрічі з Трампом

Нова прем’єрка Японії зустрічала у себе в гостях американського президента.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Дональд Трамп і Санае Такаїті

Дональд Трамп і Санае Такаїті / © Associated Press

Президент Дональд Трамп із робочим візитом приїхав до Японії, де у палаці Акасака в Токіо зустрівся з новою прем’єр-міністеркою країни Санае Такаїті.

Премʼєрка зʼявилася там в елегантному жакеті перлинного кольору приталеного силуету з накладними кишенями й одним ґудзиком та в бежевій сукні-футлярі. Вбрання політикиня скомбінувала з чорними туфлями на підборах.

Дональд Трамп і Санае Такаїті / © Associated Press

Дональд Трамп і Санае Такаїті / © Associated Press

Аутфіт Санае доповнила стильним укладанням, ніжним макіяжем, перлинними сережками і намистом із перлами.

Дональд Трамп і Санае Такаїті / © Associated Press

Дональд Трамп і Санае Такаїті / © Associated Press

Трамп був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і свою улюблену червону краватку.

