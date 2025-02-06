У першої леді України день народження: 5 найефектніших образів Олени Зеленської

Олена Зеленська є однією з найвпливовіших жінок України і першою в історії дружиною президента, яка виступила перед Конгресом США. А ще вона має чудове почуття стилю – кожен її вихід вартий уваги.

Сьогодні, 6 лютого, в Олени Зеленської – день народження. Дружині президента виповнилося 47 років. За час свого перебування у статусі першої леді вона продемонструвала чудове почуття стилю.

Тож із цієї нагоди пропонуємо згадати її 5 найефектніших образів.

На урочистих заходах, присвячених 33-й річниці Незалежності України, Олена Зеленська постала у розкішній біло-чорній вишиванці вільного силуету і з об'ємними рукавами під назвою "Анета" з колекції "Жолудь" від українського бренду GUNIA Project.

Олена і Володимир Зеленські

Підперезалася вона білою крайкою ручної роботи з чорно-блакитною вишивкою, оздобленою пухнастими біло-блакитно-зеленими помпонами. Елементи дизайнерського візерунка, натхненні вишитими рушниками Київщини, Наддніпрянщини, Сумщини, а також вишивки козацької старшини 17-18 століття.

Олена і Володимир Зеленські

Верх перша леді поєднала з чорними штанями-палацо і білими гостроносими туфлями на шпильках. Образ дружина президента завершила акуратним укладанням, ніжним макіяжем та елегантними сережками.

Олена і Володимир Зеленські

Під час робочої поїздки до Сербії Зеленська продемонструвала гарний аутфіт у класичних кольорах. На ній була вишиванка "білим по білому" з ґудзиками, яку вона скомбінувала з чорними штанями-палацо і чорним широким поясом.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

У неї була елегантна зачіска з пучком і випущеними спереду пасмами та перлинне намистом на шиї.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На концерті класичної музики у Софії Київській у виконанні Національного ансамблю "Київська камерата", камерного хору "Київ" і хору хлопчиків Ліцею мистецтв імені Миколи Лисенка дружина президента з'явилася у білому жакеті на затин із білим шнурком на талії, який вона поєднала з чорними широкими штанями. До жакету Зеленська прикріпила цікаву чорну брошку.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Лук Олена доповнила укладанням із локонами, ніжним макіяжем і сережками-кільцями.

На аудіенції у королеви Камілли у Великій Британії Зеленська постала у твідовому вкороченому біло-бежевому жакеті без ґудзиків від українського бренду Litkovska і чорних штанях-палацо з чорним шкіряним поясом із золотою пряжкою. Таке вбрання дуже пасувало фігурі першої леді.

Олена Зеленська / Фото: Associated Press

Олена Зеленська і королева Камілла / Фото: Associated Press

Дружина президента на пресконференцію у Києві, на якій анонсувала четвертий саміт перших леді та джентльменів, одягла елегантне вбрання рубінового кольору, яке складалося з жакета без ґудзиків і спідниці міді. Талію вона підкреслила тонким темним ремінцем.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Вбрання Олена доповнила шкіряними темними туфлями на шпильках. У неї було акуратне укладання з локонами, макіяж у ніжних відтінках і з чорним олівцем на повіках, а також золоті сережки-смужки.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Читайте також:

Гарні образи Олени Зеленської (17 фото)