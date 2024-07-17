У персиковій сукні, цікавому капелюсі і перлах: японська принцеса Кіко на заході у Токіо

Японська принцеса у ніжному аутфіті з'явилася на заході.

Спадковий принц Японії Фуміхіто і його дружина – принцеса Кіко – відвідали у Токіо церемонію представлення паралімпійської делегації Японії у Парижі.

Для своєї появи на заході Кіко обрала закриту сукню персикового відтінку, до якої підібрала цікавий білий капелюх зі смужками різних кольорів – червоними, помаранчевими і бежевою.

Принц Японії Фуміхіто і принцеса Кіко / Фото: Getty Images

Принцеса зробила ніжний макіяж із акцентом на губах, прикрасила вуха елегантними золотими сережками з великими перлинами, шию – перлинним намистом, а до вбрання прикріпила вишукану брошку.

Принц Фуміхіто був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і смугасту краватку. На пальцях у нього були перстні.

Нагадаємо, принцеса Кіко у твідовому костюмі і перлинних сережках зіграла на бубні.

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