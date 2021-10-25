У персиковій сукні і капелюсі з квіткою: фотографи зазнімкували принцесу Мако перед весіллям

У персиковій сукні і капелюсі з квіткою: фотографи зазнімкували принцесу Мако перед весіллям

Японська принцеса перед своїм одруженням приїхала до дідуся і бабусі.

Фотографи зазнімкували принцесу Мако, коли вона на автомобілі приїхала до резиденції своїх дідуся і бабусі — колишнього імператора Акіхіто та імператриці Мітіко, яка знаходиться у районі Таканава в Токіо.

Мако приїхала попрощатися з родичами, оскільки завтра, 26 жовтня, вона вийде заміж за свого коханого — простолюдина Кея Комура. Після одруження вона автоматично позбавляється свого титулу і стає звичайною громадянкою Японії.

Одягнена принцеса була у персикову сукню, яку доповнила елегантним кремовим капелюшком з помаранчевою квіткою. Її шию прикрашало перлове намисто, вуха — перлинні сережки-пусети, а до сукні була прикріплена перлова брошка.

принцеса Мако / Getty Images

Раніше Мако потрапила до об'єктивів папараці у сукні світлого відтінку, яку вона поєднала з капелюхом. Аутфіт принцеса доповнила перловими прикрасами.

принцеса Мако / Getty Images

Нагадаємо, заради одруження з простолюдином Мако відмовилася від державного приданого у розмірі 1,2 млн доларів, яке призначалося для неї у зв'язку з її відходом з імператорської родини.

Мако і Кей зареєструють свій шлюб в одному з японських муніципалітетів. Потім вони проведуть спільну пресконференцію. Після цього вона покине імператорську сім'ю, виїхавши з їхнього маєтку. Пара поїде жити до Нью-Йорка, де Кей працює у юридичній кампанії.

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