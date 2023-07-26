У персиковій сукні і перлинному намисті: прессекретарка Байдена у ніжному образі вийшла до журналістів

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні.

Цього разу Карін продемонструвала ніжний літній образ. Вона одягла обтислу сукню персикового кольору без рукавів і з драпуванням.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Аутфіт прессекретарка доповнила улюбленим комплектом перлинних прикрас – сережками-пусетами і елегантним намистом, на руці був срібний браслет.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Зачіска з кучерями, макіяж із персиковими тінями і бежевий манікюр завершили лук Жан-П’єр.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, вчора прессекретарка прийшла на роботу в ефектній яскраво-червоній сукні міді з лацканами, пікантним декольте і декоративними ґудзиками на животі.

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